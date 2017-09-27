khodyacheva

Высокий уровень рисования от руки. Владение техникой архитектурной графики (карандаш,
тушь, пастель, акварель).
Опыт выполнения научной работы.Навыки работы с архивными данными, поиск данных о утерянных сооружениях, восстановление архитектурного здания в
графических программам по сохранившимся чертежам.Умение работать с нормативными документами. Общие навыки работы с пространственными данными с использованием приложения QGIS Brawser и ресурсов сайта OpenStreetMap.Навыки выполнения архитектурных чертежей "от руки" и макетов. Опытный пользователь ПК, ArchiCAD,AutoCAD,SketchUp,CorelDraw,офисных программ Word,Excelи т.д.
Общие навыки работы в 3dMAX,Cinema4D,Photoshop,ArtlantisStudio.
Высокий уровень обучаемости, стремление к профессиональному и карьерному росту. Знание нормативных документов: ГОСТ, СНиП,
правил оформления чертежей и другой проектной документации.Умение работать в разных стилях.