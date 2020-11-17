SMM менеджер / Продвижение социальных сетей

Обо мне:

Опыт работы в сфере SMM более 2 лет

Работая в команде Tooligram Media (Agency) продвинул более 3000 бизнес аккаунтов

Обучил основам ведения Instagram более 1000 учеников в роли куратора образовательного университета TAcademy

Консалтинг: Проконсультировал по вопросам продвижения более 500 человек

Был аккаунт менеджером по вопросам продвижения у 100 клиентов одновременно