SMM менеджер / Продвижение социальных сетей
Обо мне:
Опыт работы в сфере SMM более 2 лет
Работая в команде Tooligram Media (Agency) продвинул более 3000 бизнес аккаунтов
Обучил основам ведения Instagram более 1000 учеников в роли куратора образовательного университета TAcademy
Консалтинг: Проконсультировал по вопросам продвижения более 500 человек
Был аккаунт менеджером по вопросам продвижения у 100 клиентов одновременно
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ссылка на портфолио с кейсами + примеры текстов42 просмотра