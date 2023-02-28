kholodnaya

Екатерина kholodnaya

 
31 годРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Юрист

Грамотный юрист по гражданскому праву с 10-летним опытом.

Быстро и качественно подготовлю любой договор «с нуля» (купля-продажа, поставка, аренда, оказание услуг, подряд, агентирование, лицензирование, трудовые договоры и другие).

Также консультирую и составляю претензии, жалобы и исковые заявления, связанные с защитой прав потребителей, задолженностью по договорам и по иным вопросам.

Мой опыт инхаус:
- Россети Цифра (ИТ-интегратор ПАО «Россети»);
- Нефтьмагистраль (сеть мультисервисных АЗС и кафе «Гурманика», «Магбургер», «Папа Джонс»);
- akson.ru (маркетплэйс и сеть гипермаркетов товаров для дома).