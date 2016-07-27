khomitch_ok_by

Задача стояли не травильная: найти и реализовать способ интеграции Windows-приложения WinShop с WEB-сервисом (Интернет-магазиномами созданным на базе CMS OpenCart). И у нас все получилось. Спасибо Валерий! Надеемся, что и наши клиенты оценят полезность совместно разработанного решения.