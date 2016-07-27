khomitch_ok_by

Для OpenCart 3.0.Х: Доработать существующие на маркетах (при необходимости).Разработать новые модули (при их отсутствии на маркетах).Установить на сайт.модули: Прием онлайн-платежей EasyPay, WebPay, Assist.Импорт товаров / добавление и обновление товаров и цен на сайте из xls-, ...
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Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: ...Закрыт7 лет назад
Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: ...Завершен6 лет назад
Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...Завершен7 лет назад
Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...Закрыт7 лет назад
Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...Завершен7 лет назад
Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...Закрыт7 лет назад
Представляю компанию-разработчика приложения для управления каталогом и товарами для сайтов интернет-магазинов (приложение WinShop). https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html Это Windows-приложение, которое поддерживается нами с 2002 года. Ранее, это приложение можно было использовать только ...Закрыт7 лет назад
Обновление / Подготовка руководства пользователи для продуктаWindows-клиент для создания и управления интернет-магазином на платформе beseller. Задачи, которые стоят перед техническим писателем: 1. Разобраться в продукте, с помощью сотрудников компании. 2. Вникнуть ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад