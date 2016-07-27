khomitch_ok_by

Андрей khomitch_ok_by

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Адаптация, разработка и подключение модулей к OpenCart 3.0.Х

    Для OpenCart 3.0.Х: Доработать существующие на маркетах (при необходимости).Разработать новые модули  (при их отсутствии на маркетах).Установить на сайт.модули: Прием онлайн-платежей EasyPay, WebPay, Assist.Импорт товаров / добавление и обновление товаров и цен на сайте из xls-, ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c InSales

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут:  ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c Magento

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут:  ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c Drupal

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут:  ...

    Drupal
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c WordPress

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут:  ...

    WordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c Joomla!

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут:  https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c PrestaShop

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут:  https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c OpenCart

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка модуля интеграции WinShop c 1С-Битрикс

    Общая информация о приложении WinShop Windows-приложение WinShop предназначено для управления контентом сайтов интернет-магазинов: структур каталога, товары, свойства товаров, иллюстрации, статусы товаров и разделов каталога. Подробнее о приложении читайте тут: https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html. ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модуль интеграции приложения c CMS для интернет-магазинов

    Представляю компанию-разработчика приложения для управления каталогом и товарами для сайтов интернет-магазинов (приложение WinShop). https://beseller.by/uslugi/prilozheniye-dliya-upravleniya-contentom-internet-magazinov.html Это Windows-приложение, которое поддерживается нами с 2002 года. Ранее, это приложение можно было использовать только ...

    DrupalJoomlaMagentoMODX
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обновить Руководство пользователя для Windows-приложения

    Обновление / Подготовка руководства пользователи для продуктаWindows-клиент для создания и управления интернет-магазином на платформе beseller. Задачи, которые стоят перед техническим писателем: 1. Разобраться в продукте, с помощью сотрудников компании. 2. Вникнуть ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Разработка модуля интеграции WinShop c WordPress
WordPress
Третий проект с Андреем. Все на высшем уровне - дружественная коммуникация, оплата в срок. Всем рекомендую!
Все хорошо, третий проект с Валерием. Рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Разработка модуля интеграции WinShop c Joomla!
Joomla
Второй проект с Андреем. Все на высшем уровне - дружественная коммуникация, оплата в срок. Всем рекомендую!
Валерий, спасибо! Компетентная, качественная работа. Задача выполнена.
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Разработка модуля интеграции WinShop c OpenCart
Opencart
Все отлично. Четкое задание. Дружественная коммуникация. Оплата в срок. Рекомендую
Задача стояли не травильная: найти и реализовать способ интеграции Windows-приложения WinShop с WEB-сервисом (Интернет-магазиномами созданным на базе CMS OpenCart). И у нас все получилось. Спасибо Валерий! Надеемся, что и наши клиенты оценят полезность совместно разработанного решения.
Ответный отзыв