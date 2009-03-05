Захарченко Сергей Николаевич, 29 лет, Москва
Главный специалист ЕИРЦ
Опыт работы в поддержке пользователей (support) и администрировании - 6 лет.
Базовые знания 1С[бухгалтерия] (но не программирование)
Работал с АСУ Луч-Студент, АСУ ЕИРЦ, ИС ЖРЛС.
Знаком со всей линейкой Windows (от 3.x до 2003 server, Mdaemon, AD, ISA и т.п.)
Проектировал и поддерживаю локальную сеть состоящую из 200 компьютеров.
Контакты:
1. Телефон +7(926)[542][66]{60}
2. ICQ [350562470]
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Личные качества:
- грамотная устная и письменная речь;
- способность к обучению;
- исполнительность;
- умение работать как в команде, так и самостоятельно;
- коммуникабельность;
- ответственность;
- хорошая память;
- чувство юмора.
Дополнительно:
- бываю online от 4 до 12 часов в сутки.