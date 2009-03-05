Обучаем, исполнителен, коммуникативен. Базовый английский.

Захарченко Сергей Николаевич, 29 лет, Москва

Главный специалист ЕИРЦ

Опыт работы в поддержке пользователей (support) и администрировании - 6 лет.

Базовые знания 1С[бухгалтерия] (но не программирование)

Работал с АСУ Луч-Студент, АСУ ЕИРЦ, ИС ЖРЛС.

Знаком со всей линейкой Windows (от 3.x до 2003 server, Mdaemon, AD, ISA и т.п.)

Проектировал и поддерживаю локальную сеть состоящую из 200 компьютеров.

Контакты:

1. Телефон +7(926)[542][66]{60}

2. ICQ [350562470]

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Личные качества:

- грамотная устная и письменная речь;

- способность к обучению;

- исполнительность;

- умение работать как в команде, так и самостоятельно;

- коммуникабельность;

- ответственность;

- хорошая память;

- чувство юмора.

Дополнительно:

- бываю online от 4 до 12 часов в сутки.