Лучший способ предсказать будущее - создать его.

Привет!

Меня зовут Олег и я занимаюсь предоставлением посреднических услуг фрилансерам.

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Люди делятся на три типа:

1. Работодатели, нуждающиеся в работниках;

2. Работники, нуждающиеся в работодателя;

3. Смесь тех и других в одном теле.

Независимо от того, к какому типу ты относишься, напиши мне. Мы наверняка найдём тему для разговора.

Контакты:

Email: [email protected]

Вконтакте: vk.com/xorolegandr

Telegram: @Oleg_Khoroshev

Портфолио: khorolegandr.portfoliobox.net