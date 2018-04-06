Лучший способ предсказать будущее - создать его.
Привет!
Меня зовут Олег и я занимаюсь предоставлением посреднических услуг фрилансерам.
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Люди делятся на три типа:
1. Работодатели, нуждающиеся в работниках;
2. Работники, нуждающиеся в работодателя;
3. Смесь тех и других в одном теле.
Независимо от того, к какому типу ты относишься, напиши мне. Мы наверняка найдём тему для разговора.
Контакты:
Email: [email protected]
Вконтакте: vk.com/xorolegandr
Telegram: @Oleg_Khoroshev
Портфолио: khorolegandr.portfoliobox.net
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