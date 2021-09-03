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Александр
khorsunaleksandr
khorsunaleksandr
24 года
Россия
/
Сургут
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Качественная обработка фотографий
Работаю с такими стилями, как:
Glamour
,
Fashion
,
Vogue
,
Beauty
,
High Key
,
Low Key
,
Swag
и огромное количество других.
Также простая обработкой фотографий любой сложности
(
РЕТУШЬ
)
Быстрая скорость выполнения работ.
Действие аккаунта приостановлено!
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