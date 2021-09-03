khorsunaleksandr

Александр khorsunaleksandr

 
24 годаРоссия/Сургут
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная обработка фотографий

  • Работаю с такими стилями, как:

    Glamour, Fashion, Vogue, Beauty, High Key, Low Key, Swag и огромное количество других.

  • Также простая обработкой фотографий любой сложности

    (РЕТУШЬ)

  • Быстрая скорость выполнения работ.