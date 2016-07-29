khramoff

Юрий Храмов khramoff

 
55 летУкраина/Николаев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Диктор, вокалист, звукорежиссёр, композитор, аранжировщик

аудиореклама, джинглы, музыкальные логотипы, корпоративные песни-гимны, озвучка видео,

креативные заставки-приколы для радиостанций. Опыт работы в сфере аудиорекламы - свыше 15 лет.

Аудиомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#378
Озвучивание
нет отзывов
$50/час
от $10от 2 дней
#449
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#532