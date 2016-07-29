Диктор, вокалист, звукорежиссёр, композитор, аранжировщик

аудиореклама, джинглы, музыкальные логотипы, корпоративные песни-гимны, озвучка видео,

креативные заставки-приколы для радиостанций. Опыт работы в сфере аудиорекламы - свыше 15 лет.