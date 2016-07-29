Диктор, вокалист, звукорежиссёр, композитор, аранжировщик
аудиореклама, джинглы, музыкальные логотипы, корпоративные песни-гимны, озвучка видео,
креативные заставки-приколы для радиостанций. Опыт работы в сфере аудиорекламы - свыше 15 лет.
Портфолио
- Замок "Тамплиер" (Halloween)185 просмотров
- Дикторская начитка маркетингового тренинга (рус.)195 просмотров
- Креативные заставки-приколы для радиостанций221 просмотр
- Рекламный мультфильм "Themis" (английский).187 просмотров
- Корпоративные песни-гимны164 просмотра
- Игровые рекламные аудиоролики157 просмотров
- Джинглы161 просмотр
- Музыкальные логотипы245 просмотров
- Информачионные рекламные аудиоролики168 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#378
Озвучивание
нет отзывов
$50/час
от $10от 2 дней
#449
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#532