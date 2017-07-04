Обо мне

Имею опыт создания как простых лэндингов, так и более сложных многостраничников (валидная, кроссбраузерная, адаптивная верстка), предпочитаю использовать flexbox. Уверенно работаю с препроцессором SASS, при необходимости - с Bootstrap. "Дружу" с анимацией, SVG. Есть навыки в оптимизации.

Владею основами JavaScript / jQuery - подключение и настройка сторонних плагинов (слайдеры, лайтбоксы и пр.), работа с DOM, событиями. Умею работать с FTP, есть представление о работе с PhpMyAdmin. Имею опыт "натяжки" сайтов на MODx.