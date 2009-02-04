khristichs

Размножение статей с проверкой уникальности.

Предлогаю размножение статей от 2 до нужного количества. 8$ за 1000 знаков исходного текста без пробелов. Портфолио не выкладываю, т.к. результат данной услуги интелектуальная собсвенность заказчика. Тексты абсолютно читабельны. Процент совпадения не более 20% и зависит от количества заказанных статей (я рекомдую не более 100, хотя решать вам).