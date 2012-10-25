Сделаю чудо

Предлагаю свои услуги, как дизайнер интерьеров и декоратор. Получила профильное образование в школе дизайна АртФутуре, по специальности дизайнер интерьера. В состав рабочего проекта входит перепланировка, расстановка мебели в 3 вариантах, проектная документация, визуализация и дальнейшее сопровождение.

Выполненных проектов разного объема - шесть. По большей части, использовались современные стили, эко и этно.

Стоимость выполнения рабочего проекта меняется в зависимости от объема помещения и состава документации.(300-800 р. за м.кв.)

Дополнительная информация: участник конкурса Salone Satellite Moscow, участник выставки в лофт проекте Этажи в рамках питербургской недели дизайна, участник выставки Milan Design Week 2012, публикация в журнале Татлин 2012