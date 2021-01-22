khudojkulova

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Я - учитель английского языка в средней образовательной школе.

По образованию филолог, закончила Нежинский государственный педагогический университет по специальности «Украинский язык и литература. Английский язык и зарубежная литература».

Свободно владею украинским, русским и английским языками. В школе и университете участвовала в олимпиадах по языку и литературе, в конкурсах по написанию стихов и сочинений.

На данный момент работаю в школе 3 дня в неделю, поэтому ищу новых источников заработка. Готова посвящать максимальное время на выполнение заказов и их сдачи согласно срокам.