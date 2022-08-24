khusniddin

Здравствуйте ✋ Я фронтенд разработчик с более чем 3 года опыта работы в области фронтенд разработки. Я предпочитаю создавать адаптивные интерактивные макеты с чистым и идеально структурированным кодом. Я очень вдумчивый разработчик в своей работе.
Технологии, с которыми я работаю:
✔️ HTML/HTML5/CSS/CSS3/SASS
✔️ JavaScript/Vanilla.js/jQuery/Vue.js/Bootstrap/Canvas
✔️ Параллакс
✔️ БЭМ
✔️ Chart.js
✔️ React.js
✔️ Redux
✔️ Telegram web Bot
✔️ Next.js
✔️ MUI & Semantic UI
✔️ Разработка дашборда.
✔️ Отзывчивая / кроссбраузерная / кроссплатформенная веб-разработка
✔️ Идеальный пиксель
✔️ Разработка сайтов на заказ.
✔️ Гит/ГитХаб
Backend:
✔️ Node.js
✔️ Nest.js
✔️ MongoDB, Mongoose
✔️ SQL
У меня есть навыки чистого кода и прочная архитектура. Я могу обеспечить ежедневное общение и обновления. Я могу уделять 30+ часов в неделю. Давайте вместе обсудим новые проекты.