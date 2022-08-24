khusniddin

Full Stack React | Node .js | Bot Developer

Здравствуйте ✋ Я фронтенд разработчик с более чем 3 года опыта работы в области фронтенд разработки. Я предпочитаю создавать адаптивные интерактивные макеты с чистым и идеально структурированным кодом. Я очень вдумчивый разработчик в своей работе.

Технологии, с которыми я работаю:

✔️ HTML/HTML5/CSS/CSS3/SASS

✔️ JavaScript/Vanilla.js/jQuery/Vue.js/Bootstrap/Canvas

✔️ Параллакс

✔️ БЭМ

✔️ Chart.js

✔️ React.js

✔️ Redux

✔️ Telegram web Bot

✔️ Next.js

✔️ MUI & Semantic UI

✔️ Разработка дашборда.

✔️ Отзывчивая / кроссбраузерная / кроссплатформенная веб-разработка

✔️ Идеальный пиксель

✔️ Разработка сайтов на заказ.

✔️ Гит/ГитХаб

Backend:

✔️ Node.js

✔️ Nest.js

✔️ MongoDB, Mongoose

✔️ SQL

У меня есть навыки чистого кода и прочная архитектура. Я могу обеспечить ежедневное общение и обновления. Я могу уделять 30+ часов в неделю. Давайте вместе обсудим новые проекты.