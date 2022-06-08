khusniddin0505

React.js Разработчик

Здравствуйте ✋ Я Frontend разработчик с более чем 1 года опыта работы в области Frontend разработки. Я предпочитаю создавать адаптивные интерактивные макеты с чистым и идеально структурированным кодом. Я очень вдумчивый разработчик в своей работе. Технологии, с которыми я работаю:

✔️ React/Redux/Tailwind/веб-бот

✔️ HTML/HTML5/CSS/CSS3/SASS

✔️ JavaScript/Vanilla.js/Chart.js/jQuery/Bootstrap/Canvas

✔️ Параллакс

✔️ Разработка дашборда.

✔️ Отзывчивая / кроссбраузерная / кроссплатформенная веб-разработка

✔️ Идеальный пиксель

✔️ Разработка сайтов на заказ.

✔️ Гит/ГитХаб

У меня есть навыки чистого кода и прочная архитектура. Я могу обеспечить ежедневное общение и обновления. Я могу уделять 40+ часов в неделю. Давайте вместе обсудим новые проекты.