khusniddin0505

Хусниддин Ахмаджанов khusniddin0505khusniddin0505
Здравствуйте ✋ Я Frontend разработчик с более чем 1 года опыта работы в области Frontend разработки. Я предпочитаю создавать адаптивные интерактивные макеты с чистым и идеально структурированным кодом. Я очень вдумчивый разработчик в своей работе. Технологии, с которыми я работаю:
✔️ React/Redux/Tailwind/веб-бот
✔️ HTML/HTML5/CSS/CSS3/SASS
✔️ JavaScript/Vanilla.js/Chart.js/jQuery/Bootstrap/Canvas
✔️ Параллакс
✔️ Разработка дашборда.
✔️ Отзывчивая / кроссбраузерная / кроссплатформенная веб-разработка
✔️ Идеальный пиксель
✔️ Разработка сайтов на заказ.
✔️ Гит/ГитХаб
У меня есть навыки чистого кода и прочная архитектура. Я могу обеспечить ежедневное общение и обновления. Я могу уделять 40+ часов в неделю. Давайте вместе обсудим новые проекты.