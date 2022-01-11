khvostatay_smm

SMM | Визуал | Продвижение

Меня зовут Елена)

Есть опыт в сфере кастомизации одежды.

Предлагаю Вам полное ведение вашего профиля от А до Я:

-Грамотно составленный контент-план по трем категориям

-Визуально красивая и эстетично оформленная лента

-Шапка профиля, которая зацепит ваших потенциальных покупателей

-Чистка подписчиков и подписок для увеличения активности профиля

-Продвижение как платное, так и бесплатное

Преимущества работы со мной:

1. Индивидуальны подход и постоянная связь 25/7

2. Со мной ваша лента преобразился до неузнаваемости

3. Посты будут уникальны и не похожи на другие

4. Контент-план на посты и сторис вы сможете получить в течение нескольких дней

5. Со мной вырастет число ваших подписчиков. И это не магазины и другие коммерческие аккаунты, а живые люди, ваши потенциальные покупатели

Ваша выгода:

-Со мной вы забудете словосочетания "не знаю что выложить", "не знаю как сфотографироваться", "не знаю о чем писать"

-У вас появиться куча свободного времени на себя и родных

-Если у вас в работе задействованы несколько человек, то со мной вы сможете сэкономить деньги, если мы с вами заключим "Полное ведение" стоимость 15000 рублей

Так же оказываю разовые услуги:

Написание поста - 500 р

Создание ссылки для связи стоит - 600 рублей

Создание/корректирование шапки профиля - 500 рублей

Создание КП плана по постам/сториз варьируется от 1000 до 8000 рублей в зависимости от количества)

Чистка подписчиков/подписок от 500 до 1000 рублей

Создание обложек сторис - 100 р/1 шт

Создание визуал на 6/9/12 постов - 600/900/1200 рублей

Ссылка на рабочий аккаунт в https://www.instagram.com/khvostatya_smm/