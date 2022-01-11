khvostatay_smm

Меня зовут Елена)
Есть опыт в сфере кастомизации одежды.
Предлагаю Вам полное ведение вашего профиля от А до Я:
-Грамотно составленный контент-план по трем категориям
-Визуально красивая и эстетично оформленная лента
-Шапка профиля, которая зацепит ваших потенциальных покупателей
-Чистка подписчиков и подписок для увеличения активности профиля
-Продвижение как платное, так и бесплатное
Преимущества работы со мной:
1. Индивидуальны подход и постоянная связь 25/7
2. Со мной ваша лента преобразился до неузнаваемости
3. Посты будут уникальны и не похожи на другие
4. Контент-план на посты и сторис вы сможете получить в течение нескольких дней
5. Со мной вырастет число ваших подписчиков. И это не магазины и другие коммерческие аккаунты, а живые люди, ваши потенциальные покупатели
Ваша выгода:
-Со мной вы забудете словосочетания "не знаю что выложить", "не знаю как сфотографироваться", "не знаю о чем писать"
-У вас появиться куча свободного времени на себя и родных
-Если у вас в работе задействованы несколько человек, то со мной вы сможете сэкономить деньги, если мы с вами заключим "Полное ведение" стоимость 15000 рублей
Так же оказываю разовые услуги:
Написание поста - 500 р
Создание ссылки для связи стоит - 600 рублей
Создание/корректирование шапки профиля - 500 рублей
Создание КП плана по постам/сториз варьируется от 1000 до 8000 рублей в зависимости от количества)
Чистка подписчиков/подписок от 500 до 1000 рублей
Создание обложек сторис - 100 р/1 шт
Создание визуал на 6/9/12 постов - 600/900/1200 рублей
Ссылка на рабочий аккаунт в https://www.instagram.com/khvostatya_smm/