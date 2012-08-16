Веб-верстальщик
Занимаюсь версткой сайтов и редактурой.
Навыки: HTML, CSS, JS, PHP, MySQL. Отлично знаю русский язык, типографику, работаю с текстами разной стилистики. Пишу плагины на JQuery (галереи, калькуляторы, верификаторы, меню и т. п.).
Мои работы:
http://www.zhambylsport.kz/ - программирование, редактура и верстка,
http://www.ykt.kz/main - программирование, редактура и верстка раздела "Бетонные изделия",
http://aiyaservice.kz/ - редактура, программирование,
http://www.jrs.kz/ - галерея, редактура, программирование, верстка страницы Услуги.
HTML-верстка
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#7265