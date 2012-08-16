Веб-верстальщик

Занимаюсь версткой сайтов и редактурой.

Навыки: HTML, CSS, JS, PHP, MySQL. Отлично знаю русский язык, типографику, работаю с текстами разной стилистики. Пишу плагины на JQuery (галереи, калькуляторы, верификаторы, меню и т. п.).

Мои работы:

http://www.zhambylsport.kz/ - программирование, редактура и верстка,

http://www.ykt.kz/main - программирование, редактура и верстка раздела "Бетонные изделия",

http://aiyaservice.kz/ - редактура, программирование,

http://www.jrs.kz/ - галерея, редактура, программирование, верстка страницы Услуги.