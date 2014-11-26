Создание интернет магазинов, сайтов визиток, индивидуальных сайтов, адми.панелей.

Создание интернет магазинов на основе движка Prestashop, начиная с версии 1.5.x, создание блогов, сайтов визиток, инфо. сайтов на основе движка Wordpress. Создание индивидуальных проектов, админ. панелей и прочих услуг.

В состав моей группы входит 5 человек, занимаемся веб программирование около год, имеется свой офис и постоянные клиенты. Цены на сайта по сравнению с другими веб студиями низкие. Обращайтесь!