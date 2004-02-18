kiaszahuha

Настройка таргетированной рекламы Facebook & Instagram.

Настройка таргетированной рекламы FB/INST. Продвижение коммерческих и личных аккаунтов.

Особенности моего профессионального и креативного подхода Я настрою рекламу не только технически, но и эмоционально, задевая боли и триггеры вашей аудитории.

Многоэтапный анализ аудитории позволяет зацепить даже не очевидные особенности клиентов и создать подробный портрет ЦА Мой подход - это не только про интересы, а так же работа с действующей аудиторией, воронки продаж и создание лояльного отношения к бренду.

В команде с дизайнером, создаём интерактивные, не скучные и не заезженные макеты. Это позволяет вызвать интерес у аудитории и досмотреть ее до конца.

Шаги работы: 1 Мы проводим брифинг и определяем конечную цель ( KPI ) 2 Создаю рекламную стратегию, гипотезы и делю вашу аудиторию на сегменты. 3 Создаю креативы и прописываю рекламные тексты, которые будут решать боль вашей аудитории 4 Подготавливаю рекламный кабинет, создаю рекламную компанию и начинаю тестирование гипотез 5 Оптимизирую и определяю более точный портрет ЦА для масштабирования. 6 Создаю LAL аудитории для получения наиболее релевантного результата 7 Работаю с вашей «горячей» аудиторией, чтобы получать наибольшую конверсию 8 Получаю максимальный результат по минимальной цене.

ВАЖНО

1. Средства на рекламный бюджет нам НЕ передаются, они должны быть на вашей личной банковской карте.

2. Вы можете наблюдать за введением рекламной компании из своего личного кабинета

3. Реклама FB и INST - это не кнопка деньги. Это инвестиция в ваш бизнес, который может принести результат вам не сразу, а по истечению определённого времени.

4. Если я увижу, что сейчас таргетированная реклама не даст вам результат, я вам прямо об этом скажу и предложу другие варианты продвижения.

Тариф "Базовый"

Анализ посадочной страницы для приема траффика

Настройка FB pixel для отслеживания действий на вашем сайте

Определение вашей ЦА, их боли, потребности.

Тестирование 3-х гипотез

Разработка 4 статических креативов

Создание TOV для вашей рекламы

Настройка и запуск на холодную аудиторию + ретаргет

Еженедельный отчет о ваших рекламных компаниях

Тариф "универсальный"

Анализ посадочной страницы для приема траффика и советы по ведению страницы

Анализ соцсетей конкурентов и рекламы, которую они уже запускали

Разработка воронки Лида для вашего бизнеса

Определение вашей ЦА, потребности вашей аудитории, боли, мотивация на покупку

Разработка FB pixel и использование Google Analytics

Запуск рекламных компаний на холодную аудиторию + ретаргет

Создание LAL аудиторий

Тестирование 5 гипотез

Создание 6 креативов статика/видео/моушен

Разработка TOV под рекламу

Еженедельный отчет о ваших рекламных компания