В настоящее время занимаюсь брендингом. Специализируюсь в разработке товарных знаков, фирменных стилей. Работаю в Corel, Photoshop, Illustrator.

Среднее художественное образование. Высшее гуманитарное образование (ин.яз.). Тружусь дизайнером с 1998 года. Работал в сфере наружной рекламы, специалистом по допечатной подготовке, дизайнером, ведущим дизайнером, арт-директором, бренд-менеджером. В настоящее время работаю в собственном ООО, занимаюсь брендингом. Специализируюсь в разработке товарных знаков, фирменных стилей. Работаю под Windows в Corel, Photoshop, Illustrator. Работал в Санкт-Петербурге, Курске, Брянске, Москве. Хобби - разрабатываю шрифты которые использую в товарных знаках и фирменных стилях.

Мои преимущества:

A Более 15 лет на рынке графического дизайна.

B Владею реальными навыками (допечатная подготовка, верстка, дизайн, наружная реклама, промышленный дизайн, брендинг).

C Знаком с технологией продаж.

D Владею различными программными пакетами (Illustrator, Corel, Photoshop и пр.).

E Разрабатываю шрифты, хорошо знаком с типографикой.

F Владею реальным портфолио.

J Не привязан к одной стилистике - работаю разнообразно.

H Довожу заказы до полного удовлетворения клиента.

I Готов поддерживать клиента и ATL и BTL - от фирменного знака до бренд-бука.

G Хорошо владею английским языком.

K Занимаюсь самообразованием.

L Не имею вредных привычек.

M Всегда доступен для работы.