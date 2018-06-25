Среднее художественное образование. Высшее гуманитарное образование (ин.яз.). Тружусь дизайнером с 1998 года. Работал в сфере наружной рекламы, специалистом по допечатной подготовке, дизайнером, ведущим дизайнером, арт-директором, бренд-менеджером. В настоящее время работаю в собственном ООО, занимаюсь брендингом. Специализируюсь в разработке товарных знаков, фирменных стилей. Работаю под Windows в Corel, Photoshop, Illustrator. Работал в Санкт-Петербурге, Курске, Брянске, Москве. Хобби - разрабатываю шрифты которые использую в товарных знаках и фирменных стилях.
Мои преимущества:
A Более 15 лет на рынке графического дизайна.
B Владею реальными навыками (допечатная подготовка, верстка, дизайн, наружная реклама, промышленный дизайн, брендинг).
C Знаком с технологией продаж.
D Владею различными программными пакетами (Illustrator, Corel, Photoshop и пр.).
E Разрабатываю шрифты, хорошо знаком с типографикой.
F Владею реальным портфолио.
J Не привязан к одной стилистике - работаю разнообразно.
H Довожу заказы до полного удовлетворения клиента.
I Готов поддерживать клиента и ATL и BTL - от фирменного знака до бренд-бука.
G Хорошо владею английским языком.
K Занимаюсь самообразованием.
L Не имею вредных привычек.
M Всегда доступен для работы.