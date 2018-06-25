kidesign

Владимир kidesign

 
54 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
В настоящее время занимаюсь брендингом. Специализируюсь в разработке товарных знаков, фирменных стилей. Работаю в Corel, Photoshop, Illustrator.

Среднее художественное образование. Высшее гуманитарное образование (ин.яз.). Тружусь  дизайнером с 1998 года. Работал в сфере наружной рекламы, специалистом по допечатной подготовке, дизайнером, ведущим дизайнером, арт-директором, бренд-менеджером. В настоящее время работаю в собственном ООО, занимаюсь брендингом. Специализируюсь в разработке товарных знаков, фирменных стилей. Работаю под Windows в Corel, Photoshop, Illustrator. Работал в Санкт-Петербурге, Курске, Брянске, Москве. Хобби - разрабатываю шрифты которые использую в товарных знаках и фирменных стилях.

Мои преимущества:

A  Более 15 лет на рынке графического дизайна.

B  Владею реальными навыками (допечатная подготовка, верстка, дизайн, наружная реклама, промышленный дизайн, брендинг).

C  Знаком с технологией продаж.

D  Владею различными программными пакетами (Illustrator, Corel, Photoshop и пр.).

E  Разрабатываю шрифты, хорошо знаком с типографикой.

F  Владею реальным портфолио.

J  Не привязан к одной стилистике - работаю разнообразно.

H  Довожу заказы до полного удовлетворения клиента.

I  Готов поддерживать клиента и ATL и BTL - от фирменного знака до бренд-бука.

G  Хорошо владею английским языком.

K  Занимаюсь самообразованием.

L  Не имею вредных привычек.

M  Всегда доступен для работы.

Дизайн продукции
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$25/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$15/час
от $750от 14 дней
нет рейтинга