Верстка HTML страниц. Качественно. В срок
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
- Responsive.
- Возможно использование сеток размертки и CSS фреймворков, таких как Twitter Bootstrap
- Простой, чистый и читабельный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Верстка E-mail сообщений
Верстка главной страницы от 50$, внутренние от 15$
Срок выполнения главной странице и 2-3 внутренних от 1 до 3-х дней
Размер предоплаты: 50%
Способ оплаты: webmoney
Skype: kid.ge, Email: [email protected]
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HTML-верстка
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