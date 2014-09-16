kidge

Сергей kidge

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка HTML страниц. Качественно. В срок
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
  • Responsive.
  • Возможно использование сеток размертки и CSS фреймворков, таких как Twitter Bootstrap
  • Простой, чистый и читабельный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Верстка E-mail сообщений
Сроки и стоимость услуг,детали оплаты

Верстка главной страницы от 50$, внутренние от 15$

Срок выполнения главной странице и 2-3 внутренних от 1 до 3-х дней

Размер предоплаты: 50%

Способ оплаты: webmoney

Skype: kid.ge, Email: [email protected]

AndroidHTMLCSSiOSBootstrapВерстка главной страницы
Портфолио
HTML-верстка
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от $50
от 1 дня
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