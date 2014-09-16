Верстка HTML страниц. Качественно. В срок

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Responsive.

Возможно использование сеток размертки и CSS фреймворков, таких как Twitter Bootstrap

Простой, чистый и читабельный код

Соблюдение стандартов W3C

Верстка E-mail сообщений

Верстка главной страницы от 50$, внутренние от 15$

Срок выполнения главной странице и 2-3 внутренних от 1 до 3-х дней

Размер предоплаты: 50%

Способ оплаты: webmoney

Skype: kid.ge, Email: [email protected]