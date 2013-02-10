Здравствуйте!
Решила предложить Вам свои услуги по написанию текстов, так как в настоящее время имею много свободного времени и желания работать.
За плечами высшее образование, Кубанский ГУ, 25 работы в школе, к которой всегда относилась очень добросовестно.
Считаю, что мой возраст для выполнения данных работ, не помеха, а наоборот, приобретённые знания будут помогать мне в работе.
В настоящее время интернет, это моя жизнь, круглосуточная
С уважением Лидия Викторовна
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