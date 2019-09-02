Маркетинг в социальных сетях, мессенджер-маркетинг, проектирование чат-ботов!
Подписывайтесь на мой мини-блог о маркетинге в социальных сетях:
https://www.facebook.com/chatbotworkshop
https://www.instagram.com/kidraesl/
I Комплексный маркетинг и аналитика в социальных сетях. Мессенджер маркетинг!
- Полностью настрою воронку продаж в Вашем проекте: настройка таргетированной рекламы под ключ (стратегия, настройка рекламных объявлений с утм-метками, создание креативов, настройка маркетинговых механик вплоть до интеграции с системой лояльности или вашей SRM, настройка возможности сразу оплатить продукт или услугу прямо из мессенджера)
- Анализ эффективности и корректировка рекламных компаний (таргет не работает? найду проблему и подскажу что делать!)
- Анализ целевой аудитории (выясню, кто на самом деле ваш клиент, его портрет и где нам его найти)
- Парсинг аудиторий (соберу максимально релевантную аудиторию, которая купит Ваш продукт с максимальной вероятностью)
- Ретаргетинг и допродажи (те кто не купил, но проявил интерес собираются в рекламном кабинете или сервисе рассылок. Попробуем продать им на следующей неделе?)))
- Аналитика конкурентов и сбор аудитории по конкурентам (помогу понять, какие методы работают в Вашей нише бизнеса, какие техники продаж лучше использовать в Вашем проекте. И, конечно, уведу клиентов у конкурентов)
- Настройка чат-ботов (самый эффективный инструмент продаж на рынке сегодня, с большим потенциалом применения в разных сферах)
- Настройка рассылок, групп подписчиков, авто-сообщений (все кто заинтересовался, но не купил никуда не пропадут. мы предложим им купить в следующий раз, соберем обратную связь, узнаем их мнение и проч. Работа с рассылками в мессенджерах работает эффективно, это и есть мессенджер-маркетинг)
- Разработка лендингов под Ваши цели и настройка посадочных страниц и лендингов под выбранную механику продажи (одностраничные сайты с информацией о продукте/услуге, возможностью записаться, узнать подробнее, оплатить, заказать, начать диалог с чат-ботом. Спектр применения лендингов достаточно широк)
- Настройка рекламы по точечной геолокации (грамотно настроить показ объявлений в радиусе Вашей точки продаж - маст хэф любой оффлайн точки)
II Специализируюсь на создании Чат-ботов
- Чат боты ВКонтакте, Telegram, Watsap, Facebook Messenger, Viber (для автоворонки продаж, приема резервов и записей, создание меню, оплаты и доставки, техподдержки или первичной консультации)
- Интеграция оплаты (кнопа оплаты прямо в мессенджере)
- Интеграция с CRM системами Bitrix24, Amo crm, (заявки попадают в Вашу систему автоматически)
- Интеграция виджета на сайт (легко начать диалог с ботом, нажав одну кнопку на Вашем сайте)
- Интеграция с гугл-таблицами и базами данных, при наличии API (чат-бот получит данные из базы данных или таблицы, например о свободных номерах в отеле, и отправит в базу данных информацию о резерве номера)
- Настройка оповещения о целевых действиях на почту и/или в мессенджеры (Ваши менеджеры больше не потеряют ни одной заявки, оповещение приходит моментально в телеграм-канал и на почту)
- Использование алгоритмов машинного обучения для работы с большим трафиком (учу бота самостоятельно понимать вариативные запросы пользователей, например варианты похожих вопросов к техподдержке)
- Интеграция функции обратного звонка по заявке, между оператором и клиентом, например через Manga-telecom (после заполнения заявки бот автоматически соединяет менеджера с клиентом)
- Интеграция функции ivr-звонков (автообзвон)
- Интеграция бота с навыком Яндекс.Алиса и Google Assistant (будущее маркетинга это голосовые помощники, возможно имеет смысл разработать навык для Вашего бизнеса уже сегодня?)
Портфолио - http://kidraesl.tilda.ws/portfolio
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
6 лет назад
Работу выполнил оперативно, качественно, всегда был на связи.
Ответный отзыв
Очень подробно поставлено ТЗ, было приятно работать! Оплачен заказ полностью после исполнения, спасибо!