Наборщик текста, рерайтер и начинающий копирайтер

Немного о себе:

Ответственный человек, с толикой дотошности к мелочам.

Мне нравится работать с текстами: писать новые, редактировать уже готовые, даже от набора статей с различных форматов (аудио, видео, картинки, pdf и других) я получаю своеобразное удовольствие. Возможно, вам покажется это безумием, но конечный результат качественно выполненной работы не может не радовать.

Более 15 лет сочиняю рассказы в жанре фэнтази.

Есть опыт рерайтинга с сохранением общего смысла, но изменением стиля написания. По необходимости могу даже добавить новые предложения, чтобы сохранить логическую цепочку повествования.

Большой опыт в наборе текста (перепечатка методичек, учебных пособий, схем, диаграмм и тд). В совершенстве владею десятипальцевой техникой печатания, вплоть до синхронного набора текста с аудио. Отчего работаю быстро и не трачу времени на поиски нужной буквы на клавиатуре.

Открыта к сотрудничеству в различных направлениях работы с текстами.