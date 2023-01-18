kieshi48

Григорий Ковтун kieshi48

 
25 летРоссия/Краснодар
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Помощь с автоматизайцией бизеса и прочими мелочами

Основные направления деятельности:

  • SEO - настройка, оптимизация и продвижение сайтов

  • Elementor & Cloudways - Создание , настройка и заполнение сайтов на Wordpress

  • Blender - визуализация любых товаров и встраивание их на сайт в качестве интерактивных моделей

  • С# и Selenium - Могу помочь с созданием парсера сайтов с возможностью авторизации и сбора любых данных для дальнейшей выгрузки в нужный формат

  • Appsheet - создание приложений на платформе Appsheet (приложения будут работать и на смартфонах, и в браузерах компьютеров)

WordPressСайт на WordPressElementorSelenium