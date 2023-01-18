Помощь с автоматизайцией бизеса и прочими мелочами
Основные направления деятельности:
SEO - настройка, оптимизация и продвижение сайтов
Elementor & Cloudways - Создание , настройка и заполнение сайтов на Wordpress
Blender - визуализация любых товаров и встраивание их на сайт в качестве интерактивных моделей
С# и Selenium - Могу помочь с созданием парсера сайтов с возможностью авторизации и сбора любых данных для дальнейшей выгрузки в нужный формат
Appsheet - создание приложений на платформе Appsheet (приложения будут работать и на смартфонах, и в браузерах компьютеров)
Я против войны в Украине!