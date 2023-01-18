Помощь с автоматизайцией бизеса и прочими мелочами

Основные направления деятельности:

SEO - настройка, оптимизация и продвижение сайтов

Elementor & Cloudways - Создание , настройка и заполнение сайтов на Wordpress

Blender - визуализация любых товаров и встраивание их на сайт в качестве интерактивных моделей

С# и Selenium - Могу помочь с созданием парсера сайтов с возможностью авторизации и сбора любых данных для дальнейшей выгрузки в нужный формат