На постоянной основе нужен человек для периодического наполнения сайтов на Joomla. Исходные данные - текст и изображения, структурно разбитые по папкам в виде пунктов меню. Нужно наполнить материалы с галереей, каталог с изображениями, создать и привязать ...
- Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно нужно наполнить каталог продукции на Joomla! С меня источники информации (экселевские таблицы, сайты в Интернет, фотографии). С вас оперативное копипаст наполнение с возможными небольшими элементами копирайтинга (поменять слова местами, вкроить в контекст оговорённые поисковые ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Веб-студии на удалённую работу требуется специалист по созданию сайтов на базе CMS Drupal. Минимальные требования к знаниям и опыту: Drupal, , CSS, PHP, JavaScript, умение работать в стиле Drupal-стандарта, понимание принципов работы с модулями CCK, Views и подобными, опыт создания ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Веб-студии требуется нескольких дизайнеров для удалённой сдельной работы. Приветствуется: чувство вкуса и эстетики, системный подход в работе, понимание специфики дизайна для web, понимание надобности каждого нарисованного элемента дизайна, умение улавливать и замечать детали, обыгрывать мелочами, оживлять простые формы, перенимать опыт и ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад