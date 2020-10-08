Опыт работы 18 лет 2 месяца
3 года 3 месяца
Частный проект. Product Management "Автоматизированная торговля криптовалютами"
Stack: VueJS / VUEX, тестирование e2e - puppeteer, NodeJs + typescript, SCSS, MySQL, Nginx, Linux, Bash
3 месяца
Интернет-казино, Израиль
Front-end разработчик.
Stack: GULP, jQuery (Sandstorm framework), Jenkins (docker), Agile, FuncReview, CodeReview, ArtReview и PMReview.
7 месяцев
Типография (направление "печать на сувенирной продукции")
Full-stack Веб-разработчик, product Management. Автоматизация выставления Коммерческих предложений.
Stack:Framework (самописный), PHP, MySQL, jQuery, HTML, CSS
10 месяцев
Веб-студия
Full-stack веб-программист. Разработка и поддержание 5 проектов: 1. ООО "Водоканалстрой", СПб, 2. Музей сновидений Фрейда, СПб, 3. Сайт студии, СПб, 4. Официальный сайт Александра Федорова, СПб, 5. Агентство недвижимости - продажа земельных участков, СПб.
Stack: Bitrix CMS, PHP, MySQL, jQuery, javascript native, Frameworks
1 год 1 месяц
Агентство недвижимости
Веб-программист. Устранение человеческого фактора в работе back-office-а (автоматизация ввода адреса объекта и установки ближайшего метро)
Stack: PHP, MySQL, самописный Framework MVC, jQuery
4 года 4 месяца
Студия, Москва
Frontend-разработчик, Product Manager
Программирование функционала линейки устройств компании Siemens, дизайн и программирование интерактивных рекламных компаний для выходящих в прокат кинофильмов: "Batman", "Ледниковый период"
Stack: Flash, Javascript, PHP, HTML, CSS
2 года 7 месяцев
Web-программист.
Stack: PHP, HTML, CSS, API
5 лет 9 месяцев
Веб-программист. Руководство дочерней компанией - студия "3D-lab", Астрахань (3D-моделирование и анимация, разработка веб-проектов)
Stack: Flash, HTML, CSS, Javascript (native)