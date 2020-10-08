Web-разработка и программирование

Опыт работы 18 лет 2 месяца

3 года 3 месяца

Частный проект. Product Management "Автоматизированная торговля криптовалютами"

Stack: VueJS / VUEX, тестирование e2e - puppeteer, NodeJs + typescript, SCSS, MySQL, Nginx, Linux, Bash

3 месяца

Интернет-казино, Израиль

Front-end разработчик.

Stack: GULP, jQuery (Sandstorm framework), Jenkins (docker), Agile, FuncReview, CodeReview, ArtReview и PMReview.

7 месяцев

Типография (направление "печать на сувенирной продукции")

Full-stack Веб-разработчик, product Management. Автоматизация выставления Коммерческих предложений.

Stack:Framework (самописный), PHP, MySQL, jQuery, HTML, CSS

10 месяцев

Веб-студия

Full-stack веб-программист. Разработка и поддержание 5 проектов: 1. ООО "Водоканалстрой", СПб, 2. Музей сновидений Фрейда, СПб, 3. Сайт студии, СПб, 4. Официальный сайт Александра Федорова, СПб, 5. Агентство недвижимости - продажа земельных участков, СПб.

Stack: Bitrix CMS, PHP, MySQL, jQuery, javascript native, Frameworks

1 год 1 месяц

Агентство недвижимости

Веб-программист. Устранение человеческого фактора в работе back-office-а (автоматизация ввода адреса объекта и установки ближайшего метро)

Stack: PHP, MySQL, самописный Framework MVC, jQuery

4 года 4 месяца

Студия, Москва

Frontend-разработчик, Product Manager

Программирование функционала линейки устройств компании Siemens, дизайн и программирование интерактивных рекламных компаний для выходящих в прокат кинофильмов: "Batman", "Ледниковый период"

Stack: Flash, Javascript, PHP, HTML, CSS

2 года 7 месяцев

Web-программист.

Stack: PHP, HTML, CSS, API

5 лет 9 месяцев

Веб-программист. Руководство дочерней компанией - студия "3D-lab", Астрахань (3D-моделирование и анимация, разработка веб-проектов)

Stack: Flash, HTML, CSS, Javascript (native)