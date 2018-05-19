kikboxinger911

Антон за сутки перенес сайт, сделал верстку, перенес макет на движок вордпресс, наполнил сайт и сдал проект. До этого, сайт и нас мучали два "специалиста" больше месяца за цену в два раза дороже, чем взялся Антон. При том, что у него на кону было ДР. Специалист высокого уровня, имеющий совесть и ответственность. При этом, предложил самую выгодную цену. Чрезвычайно редкое явление. Спасибо за работу. Буду к вам обращаться постоянно.