kikboxinger911

Михаил Ворона kikboxinger911

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
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$100
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Чуток доделать сайт (меню ресторана), и перенести шаблон на движок WP
WordPress
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Антон за сутки перенес сайт, сделал верстку, перенес макет на движок вордпресс, наполнил сайт и сдал проект. До этого, сайт и нас мучали два "специалиста" больше месяца за цену в два раза дороже, чем взялся Антон. При том, что у него на кону было ДР. Специалист высокого уровня, имеющий совесть и ответственность. При этом, предложил самую выгодную цену. Чрезвычайно редкое явление. Спасибо за работу. Буду к вам обращаться постоянно.
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