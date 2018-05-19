kikboxinger911

Нужно зарерайтить текста до уникальности минимум 90-95%, без смены их сути. Количество слов - 1622 Знаков без пробелов - 10 685 Бюджет: 335 грн.
Рерайтинг1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Нужно зарерайтить текста до уникальности минимум 90-95%, без смены их сути. Количество слов - 1622 Знаков без пробелов - 10 685 Бюджет: 335 грн.
Есть недоделаный сайт http://www.bambetel.kiev.ua Нужно перенести имеющуюся инфу на нем на движок ВП и добавить уже готовую инфу (фотки, текст) в имеющиеся разделы. Саму структуру и меню внутри сайта сделать так, что бы и официантка ...