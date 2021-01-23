Создаю дизайн для вашего бизнеса.
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КОНТАКТЫ:
- Viber/Telegram: высылаю в личку
- сообщение на Weblancer;
- через Skype
- через ВК сообщение в личку (отвечаю сразу)
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ЧТО Я ДЕЛАЮ
Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, а так же логотипов, баннеров, оформлением пабликов в социальных сетях (обложки,меню, заглушки для альбомов, разработка фирменного стиля для поста).
После того как Вы предоставите задание, обсуждаем цену.
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ГРАФИК РАБОТЫ:
Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы присылаете полное задание в письменном виде.
2. Обсуждаем этапы, сроки исполнения и стоимость.
3. Работать начинаю после внесения предоплаты в размере 50% от общей стоимости.
При переводе учитывайте комиссию. Предоплата возвращается в том случае, если работа с моей стороны не была выполнена.
4. Во время работы присылаю материалы на согласование и корректировки.
5. Окончательное согласование работы.
6. Оплачиваете остаток от оговоренной стоимости.
7. После оплаты, высылаю исходники. Пожалуйста, учитывайте этот момент.
8. Обмен отзывами.
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К оплате принимаю:
WebMoney (WMZ, WMR).
На карту Приватбанк
Перевод Western Union
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
Чем точнее стоит задача, тем быстрее она выполняется.
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