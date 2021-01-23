Web-дизайн. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Создаю дизайн для вашего бизнеса.

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КОНТАКТЫ:

- Viber/Telegram: высылаю в личку

- сообщение на Weblancer;

- через Skype

- через ВК сообщение в личку (отвечаю сразу)

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ЧТО Я ДЕЛАЮ

Занимаюсь разработкой дизайна для сайтов, а так же логотипов, баннеров, оформлением пабликов в социальных сетях (обложки,меню, заглушки для альбомов, разработка фирменного стиля для поста).

После того как Вы предоставите задание, обсуждаем цену.

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ГРАФИК РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы присылаете полное задание в письменном виде.

2. Обсуждаем этапы, сроки исполнения и стоимость.

3. Работать начинаю после внесения предоплаты в размере 50% от общей стоимости.

При переводе учитывайте комиссию. Предоплата возвращается в том случае, если работа с моей стороны не была выполнена.

4. Во время работы присылаю материалы на согласование и корректировки.

5. Окончательное согласование работы.

6. Оплачиваете остаток от оговоренной стоимости.

7. После оплаты, высылаю исходники. Пожалуйста, учитывайте этот момент.

8. Обмен отзывами.

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К оплате принимаю:

WebMoney (WMZ, WMR).

На карту Приватбанк

Перевод Western Union

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

Чем точнее стоит задача, тем быстрее она выполняется.