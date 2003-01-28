Я работаю в сфере графического и веб дизайна. Помимо художественного образования, я прошла много курсов и семинаров по созданию стильных, продающих сайтов, презентаций и брошюр. Я свободно владею различными редакторами, такими как: figma, canva, adobe illustrator, photoshop и др. Умею находить индивидуальный поход к каждому клиенту и создавать дизайн под любые предпочтения. Я всегда творчески и очень ответственно подхожу к созданию проекта, поэтому все мои клиенты остаются довольны.