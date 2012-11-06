ВЫГОДЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ РАБОТЕ СО МНОЙ:
1) Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса. Т.к. я работаю с сфере "мебельный бизнес" и имею опыт работы в большой мебельной компании, то знаю практически все о том, каким должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.
2) Юридическая безопасность. Я использую платную лицензионную графику, а также графику собственного производства для своих работ. Поэтому у Вас просто не возникает никаких юридических претензий со стороны авторов графики.
3) Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.
4) Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3-х баннеров для Вашего сайта.
КАК Я РАБОТАЮ:
1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)
2) Способы оплаты: webmoney, Яндекс деньги, кредитка.
ГАРАНТИИ:
1) Если я не уложусь в назнаеченный мною срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.
2) Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка - то я также возвращаю Вам предоплату.
СИСТЕМА СКИДОК!!!
1) Заказывая 2 дизайна сразу Вы получаете скидку 30%!
2) Заказывая дизайн повторно Вы получаете скидку в 10%!
>>КОНТАКТЫ
Тел: +7(926) 259-80-01
Skype: kill4sins
e-mail: [email protected]