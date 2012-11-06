Специализируюсь на дизайне сайтов мебельной тематики.

ВЫГОДЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ РАБОТЕ СО МНОЙ:

1) Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса. Т.к. я работаю с сфере "мебельный бизнес" и имею опыт работы в большой мебельной компании, то знаю практически все о том, каким должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.

2) Юридическая безопасность. Я использую платную лицензионную графику, а также графику собственного производства для своих работ. Поэтому у Вас просто не возникает никаких юридических претензий со стороны авторов графики.

3) Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.

4) Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3-х баннеров для Вашего сайта.

КАК Я РАБОТАЮ:

1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)

2) Способы оплаты: webmoney, Яндекс деньги, кредитка.

ГАРАНТИИ:

1) Если я не уложусь в назнаеченный мною срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2) Если Вам не понравится результат, даже если потребуется доработка - то я также возвращаю Вам предоплату.

СИСТЕМА СКИДОК!!!

1) Заказывая 2 дизайна сразу Вы получаете скидку 30%!

2) Заказывая дизайн повторно Вы получаете скидку в 10%!

>>КОНТАКТЫ

Тел: +7(926) 259-80-01

Skype: kill4sins

e-mail: [email protected]