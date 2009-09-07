Начинающий программист PHP, MySQL, SQLite, HTML, CSS. Работаю с Drupal

Я, Панов Владимир Павлович. Проживаю в г.Днепропетровске.

Образование высшее (Днепропетровский Государственный Университет).

С 2005г. начал изучать web-дизайн и программирование на PHP. Начинающий программист PHP, MySQL, SQLite, HTML, CSS. Работаю с Dreamweaver(ом), Photoshop(ом), CMS Drupal, технический английский язык. Изучаю JavaScript, XML, Ajax, ZendFramwork, jQuery, Linux и компьютерные сети. Занимаюсь сборкой компьютеров, установкой ОС Windows и Linux, антивирусных пакетов, драйверов и т.п. Установка и настройка сервера Apache, DB MySQL, phpMyAdmin.

Мой портфолио составляют мой собственный сайт:

http://hi-endcomp.net .

Последний сайт над которым я работал (разрабатывался мною с нуля):

http://a10plus.com .

И сайты, в которых я принимал участие, часть из них практически полностью созданы мной (кроме дизайна), в других я выполнял определенные доработки, большая часть этих сайтов создана на Drupal:

http://digited.ru ,

http://citadel-pro.ru ,

http://granb.ru ,

http://finanscrisis.com ,

http://consultinginvest.ru ,

http://ubytok.ru

http://ubytok.oneoffice.ru ,

http://dq-life.ru ,

http://iness.oneoffice.ru ,

http://retroexlusive.com .

Есть тестовое задание:

http://hi-endcomp.net/geo/index.php

Есть еще 2 выполненных тестовых задания на php (код вышлю по требованию).

Имею дома скоростной интернет.

Ищу удаленную работу PHP программиста (рботать могу ежедневно 8 и более часов в день), web-матера.

Готов работать в офисе.

Мои телефоны: +38-050-060-85-75,

+38-056-716-20-55,

+38-063-225-35-10

e-mail: [email protected]

ICQ: 353 284 115