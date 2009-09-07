Я, Панов Владимир Павлович. Проживаю в г.Днепропетровске.
Образование высшее (Днепропетровский Государственный Университет).
С 2005г. начал изучать web-дизайн и программирование на PHP. Начинающий программист PHP, MySQL, SQLite, HTML, CSS. Работаю с Dreamweaver(ом), Photoshop(ом), CMS Drupal, технический английский язык. Изучаю JavaScript, XML, Ajax, ZendFramwork, jQuery, Linux и компьютерные сети. Занимаюсь сборкой компьютеров, установкой ОС Windows и Linux, антивирусных пакетов, драйверов и т.п. Установка и настройка сервера Apache, DB MySQL, phpMyAdmin.
Мой портфолио составляют мой собственный сайт:
Последний сайт над которым я работал (разрабатывался мною с нуля):
И сайты, в которых я принимал участие, часть из них практически полностью созданы мной (кроме дизайна), в других я выполнял определенные доработки, большая часть этих сайтов создана на Drupal:
Есть тестовое задание:
http://hi-endcomp.net/geo/index.php
Есть еще 2 выполненных тестовых задания на php (код вышлю по требованию).
Имею дома скоростной интернет.
Ищу удаленную работу PHP программиста (рботать могу ежедневно 8 и более часов в день), web-матера.
Готов работать в офисе.
Мои телефоны: +38-050-060-85-75,
+38-056-716-20-55,
+38-063-225-35-10
e-mail: [email protected]
ICQ: 353 284 115