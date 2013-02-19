Алексей Левковский killtheheronkilltheheron
28 летВеликобритания/Лондон
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Переводчик с английского/на английский, рерайтер.
Имеется достаточно проффесиональное знание литературного/разговорного/формального английского языка.
Время проживания в Великобритании (среднее образование) - 5 лет
Время проживания в Америке - 3 года
Общее время изучения английского языка - 14 лет.
Могу предоставить пробный перевод произвольного текста.
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $6
#397
Фотосъемка
нет отзывов
от $3
#634
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $50
#2814
Обработка фотографий
нет отзывов
от $3
#2998
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
#5636
Переводы
нет отзывов
от $40
#6526
Копирайтинг
нет отзывов
от $30
#10085