Переводчик с английского/на английский, рерайтер.

Имеется достаточно проффесиональное знание литературного/разговорного/формального английского языка.

Время проживания в Великобритании (среднее образование) - 5 лет

Время проживания в Америке - 3 года

Общее время изучения английского языка - 14 лет.

Могу предоставить пробный перевод произвольного текста.