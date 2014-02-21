Высшее образование, Практический психолог. Курсы повышения квалификации по специальности в 2010 году. Серия тренингов организованых Международным фондом "AFEW" :"Социальное сопровождение", "Права и здоровье уязвимых групп населения","Профилактика ВИЧ,СПИД и социальное сопровождение девушек,которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", "Консультирование ориентированное на решение в работе с подростками, которые употребляют наркотики"- 2012-2013 гг.

Работала в торговой сфере, в образовательной сфере, и в социально-общественной сфере. В данный момент нахожусь в декретном отпуске.

Опыт в организации рабочих встреч, писание статей, проведение презентаций, организация и проведение тренингов, фокус-групп.

Имею круглосуточный доступ к интернету и огромное желание учиться и работать.