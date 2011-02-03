Замужем. Дочь 1 год

Цель:

В данное время нахожусь в декретном отпуске. Свободное время хотелось бы потратить с пользой для себя и семьи.

Образование:

В 2004 году окончила Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета и получила полное высшее образование по специальности «Финансы и кредит», квалификацию специалиста по финансам и преподавателя экономики.

Место работы:

С 2004 года работаю в банковской сфере, с 2008 года - начальник отделения коммерческого банка.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский, русский (свободно), английский (удовлетворительно).

Имею водительские права кат. «В».

Личные качества:

Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, эмоциональная уравновешенность, гибкость, энергичность, тщательность и внимательность при работе с документами. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации.