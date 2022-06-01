Пишу о местах, которые вдохновляют, о их особенностях, наблюдаю за поведением людей в природе и радуюсь их собственным инсайтам.

Я родился и вырос в г. Николаеве.

До 2007 года искал Своё место, предназначение.

Летом, того же года, удалось побывать на Кинбурнской косе. Полуостров оказался очень не обычным местом- Место силы, как сейчас говорят. И я сразу это почувствовал. Желание быть там всегда было на столько сильным, что пришлось даже уволиться с работы, как бы странно это не звучало (занимался изучением людей на должности менеджера, представителя компании на Юге Украины). Было твердое убеждение, что в жизни надо что-то менять, прийти к согласию внутри себя, найи баланс, связь между духовным и материальным. А на сам поиск лет я не жалею. Даже сам путь интересен.

На Кинбурне захотелось создать своё место, где смогут встречаться классные люди разных профессий и взглядов. Так был создан Kinburncamp, как коммуникационная площадка, место для проведения фестивалей, ретритов и простой жизни в природе, да ещё какой! Порядка 1000 неповторимых рассветов и закатов на Косе и тысячи интересных людей дали новый импульс, указали дальнейший путь. Сегодня охотно делюсь своим опытом в создании пространств для людей в дикой природе, по юридической части жизни в заповедниках, ведения проектов на территориях Национальных парков.

На старте новый проект, который включает в себя производство продуктов питания, земледелия, воссоздания лиственного леса на Кинбурнской косе, поголовья диких оленей, косуль, диких лошадей и зубров, создания "своих хуторов" при взаимодействии с органами власти, местным самоуправлением.

В удовольствие пишу на темы, в которых не плохо разбираюсь.

+380935029191 (телеграм)

И, конечно, продолжаю вести две группы в ФБ и Инст.:

https://www.facebook.com/kinburncamp

https://www.instagram.com/p/CeMXohIICCG/?igshid=YmMyMTA2M2Y=