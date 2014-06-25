kindnesssu

Калмыков Денис kindnesssu

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональное исполнение работы по веб-разработке

Предлагаем вам применение различных скиллов в области веб-разработки.

Что умеем:

  • Писать скрипты на PHP. От самых простых до самых сложных (от 15$).
  • Осуществлять кроссбраузерную HTML-вёрстку из PSD-макетов (от 30$).
  • Заниматься сложными JavaScript-работами (от 15$).
  • Править существующий код (цена договорная).
  • Работать с известными CMS (wp, dle, bitrix, joomla) и самописными движками.
  • Проводить аудит безопасности сайтов (от 30$).
Примерная схематика работы:

  • Вы даёте нам задание.
  • Обсуждаем.
  • Делаем.
  • Проверяете.
  • Оплачиваете.
Как сделать заказ:

PHPJavascriptHTMLJoomlaБитриксDLE