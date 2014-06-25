kindnesssu

Профессиональное исполнение работы по веб-разработке
Предлагаем вам применение различных скиллов в области веб-разработки.
Что умеем:
- Писать скрипты на PHP. От самых простых до самых сложных (от 15$).
- Осуществлять кроссбраузерную HTML-вёрстку из PSD-макетов (от 30$).
- Заниматься сложными JavaScript-работами (от 15$).
- Править существующий код (цена договорная).
- Работать с известными CMS (wp, dle, bitrix, joomla) и самописными движками.
- Проводить аудит безопасности сайтов (от 30$).
- Вы даёте нам задание.
- Обсуждаем.
- Делаем.
- Проверяете.
- Оплачиваете.
- ICQ: 422125.
- Skype: kindness.su.
- E-mail: [email protected].
- Телефон: +7 (927) 664-45-43 (с 9:00 до 21:00 по Москве).
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