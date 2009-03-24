king_arthur

Образование:

Пермский государственный университет

(филфак 1990-1995, диплом с отличием)

кандидат филологических наук (1998)

Умения и навыки:

создание и редакция web-контента, разработка баз знаний, электронных учебных курсов, web-дизайн с использованием технологий HTML и CSS, интернет-поиск и рейтинги, журналистика, PR, русский язык, английский язык.

Уверенное владение программами:

ABBY FineReader, Adobe Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, EmEditor, Notepad, MS Word.

Основные научные труды по теме:

Пустовалов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании курса "Современные зарубежные СМИ". Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2007. – 116 с.

Пустовалов А. В., Яшенькина Р. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании истории зарубежной литературы. Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2007. – 216 с.

Пустовалов А. В., Круглов Д. Н. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании курса "Культурология" для студентов юридических специальностей. Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2007. – 108 с.