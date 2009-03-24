king_arthur

Образование:
Пермский государственный университет
(филфак 1990-1995, диплом с отличием)
кандидат филологических наук (1998)
Умения и навыки:
создание и редакция web-контента, разработка баз знаний, электронных учебных курсов, web-дизайн с использованием технологий HTML и CSS, интернет-поиск и рейтинги, журналистика, PR, русский язык, английский язык.
Уверенное владение программами:
ABBY FineReader, Adobe Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, EmEditor, Notepad, MS Word.
Основные научные труды по теме:
Пустовалов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании курса "Современные зарубежные СМИ". Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2007. – 116 с.
Пустовалов А. В., Яшенькина Р. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании истории зарубежной литературы. Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2007. – 216 с.
Пустовалов А. В., Круглов Д. Н. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании курса "Культурология" для студентов юридических специальностей. Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2007. – 108 с.