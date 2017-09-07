Сайты любой сложности под ключ, каталоги, интернет магазины, дизайн сайтов.

Сайты любой сложности под ключ, каталоги, интернет магазины, дизайн сайтов, комплексную раскрутку и продвижение. Есть большой опыт работы CMS Joomla.Работаю с удовольствием, качественно и не дорого.проекты по редактированию фотоматериалов›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw›› Программирование: PHP7, Ajax, JavaScript›› Работа с базой данных: MySQL, MySQLi›› Верстка: HTML5+CSS3, HTML4.01+CSS2, XHTML+CSS2›› Сценарии на странице: jQuery ›› Flash: Мультфильмы, Игры, Программы, Сайты, Презентаций›› Маркетинг: Аудит сайта, Реклама в AdWords, Реклама в Директе, Баннеры›› SEO: Внутренняя оптимизация сайта, Вывод в TOP10 Google