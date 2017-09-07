kingfish

Лев Рыбаков kingfish

 
59 летРоссия/Дзержинск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сайты любой сложности под ключ, каталоги, интернет магазины, дизайн сайтов.

Сайты любой сложности под ключ, каталоги, интернет магазины, дизайн сайтов, комплексную раскрутку и продвижение. Есть большой опыт работы CMS Joomla.Работаю с удовольствием, качественно и не дорого.проекты по редактированию фотоматериалов›› Дизайн, Графика:  Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator,  Corel Draw›› Программирование:  PHP7,  Ajax,  JavaScript›› Работа с базой данных:  MySQL,  MySQLi›› Верстка:  HTML5+CSS3,  HTML4.01+CSS2,  XHTML+CSS2›› Сценарии на странице:  jQuery ›› Flash:  Мультфильмы,  Игры,  Программы,  Сайты,  Презентаций›› Маркетинг:  Аудит сайта,  Реклама в AdWords,  Реклама в Директе,  Баннеры›› SEO:  Внутренняя оптимизация сайта,  Вывод в TOP10 Google

PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLjQueryAjaxFlashIllustratorPhotoshopАудит сайтаGoogle Ads