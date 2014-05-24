kingfisher

знание английского языка
Цель: должность удаленного переводчика (английский язык ). Желаемый уровень оплаты от 3000 грн.
Дата рождения: 19 ноября 1977 года, возраст: 36 лет.
Семейное положение: замужем
E-mail: [email protected]
Образование:
1995 г. – 2000 г. Николаевский национальный университет им. Сухомлинского, факультет иностранных языков, учитель английского языка.
Профессиональные навыки:
Учитель высшей категории, старший учитель.
Стаж работы: 1995-2014
Знание языков: украинский, русский – родные, английский – свободно.
Навыки работы с компьютером
Уверенный пользователь: MS Office , навыки работы с Интернет.
Личные качества: коммуникабельность, креативное мышление, умение быстро адаптироваться к ситуации,ответственность.