kingfisher

знание английского языка

Цель: должность удаленного переводчика (английский язык ). Желаемый уровень оплаты от 3000 грн.

Дата рождения: 19 ноября 1977 года, возраст: 36 лет.

Семейное положение: замужем

E-mail: [email protected]

Образование:

1995 г. – 2000 г. Николаевский национальный университет им. Сухомлинского, факультет иностранных языков, учитель английского языка.

Профессиональные навыки:

Учитель высшей категории, старший учитель.

Стаж работы: 1995-2014

Знание языков: украинский, русский – родные, английский – свободно.

Навыки работы с компьютером

Уверенный пользователь: MS Office , навыки работы с Интернет.

Личные качества: коммуникабельность, креативное мышление, умение быстро адаптироваться к ситуации,ответственность.