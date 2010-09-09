"свободный художник"
Работаю в 2D и 3D-редакторах, специализируюсь на обработке профессиональных фотографий большого разрешения, создании фото коллажей, монтаже. Рисую от руки (наброски).
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Портфолио
- Одна. Незаконченный набросок157 просмотров
- Лувр148 просмотров
- Воспоминания о будущем157 просмотров
- Карты, деньги. Стволов нет313 просмотров
3D-графика
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от $150
от 5 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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от $250
от 5 дней
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Логотипы и Знаки
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от $75
от 3 дней
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Фотосъемка
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от $100
от 2 дней
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