kingmidas

Платон Бахарев kingmidas

 
56 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
"свободный художник"

Работаю в 2D и 3D-редакторах, специализируюсь на обработке профессиональных фотографий большого разрешения, создании фото коллажей, монтаже. Рисую от руки (наброски).

Портфолио
3D-графика
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $250
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $75
от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга