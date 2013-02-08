kingofthebongo

РЕЗЮМЕ
Фоменка Дмитра Ігоровича
Досвід роботи:
- жовтень 2012 р. – 2013 р. – редактор-експерт журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу» напряму «МЦФЕР:Освіта» ТОВ «МЦФЕР-Україна»
- листопад 2010 р. – вересень 2012 р. – редактор редакції ІБ «Вісник державних закупівель» ДП «Зовнішторгвидав України»
- вересень 2008 р. – жовтень 2010 р. - коректор редакції ІБ «Вісник державних закупівель» ДП «Зовнішторгвидав України»
- 2007 – 2008 рр. – рекламне агентство «Newwave», промоутер
Маю досвід:
- вичитки і коректури різнопланових текстів та документів із метою усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, а також недоліків смислового характеру;
- вичитки текстів економічного спрямування на наявність різних типів помилок;
- підготовки матеріалів до верстки;
- роботи з електронною базою даних; внесення правок у електронну базу даних;
- роботи з авторами;
- рерайтингу;
- написання текстів різнопланового тематичного спрямування.
Освіта:
2006 – 2011рр. – Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: 2011р. – магістр філології, викладач української мови та літератури
Знання мов: вільно володію українською,англійською та російською мовами.
Знання ПК: впевнено користуюся пакетом програм Microsoft Office, Internet, Outlook
Особистісні якості: комунікабельна, відповідальна, надійна, здатна розвивати свої здібності, швидко вчитися новому. Также занимаюсь разработкой сайтов.