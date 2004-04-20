Делаю работу,быстро и качественно.

Меня зовут Виталий. Моя фамилия Тарасов. Я родился 20 апреля 2004 года в городе Харькове. Мои родители — служащие. Я не единственный ребенок в семье. Я ученик 9 класса общеобразовательной школы. После окончания школы я попытаюсь поступить в медицинский институт. Мне кажется, что профессия врача очень интересна и полезна людям и, конечно, не легка. Мне нравятся химия и биология, и я знаю, что эти предметы важны для поступления в институт. У меня мало свободного времени, но у меня есть хобби. Мое увлечение — это Танцы(брейк). Я танцую уже 11 лет. С 4 лет я танцую везде. Мой любимый вид спорта — это футбол. У меня много друзей. Они очень хорошие, и нам нравится проводить время вместе. Мы встречаемся и беседуем, танцуем, смеемся, слушаем хорошую музыку и занимаемся всем, что интересно подросткам. Я счастлив, что у меня прекрасные друзья и хорошая семья. Я надеюсь, что мои мечты сбудутся и я стану врачом.