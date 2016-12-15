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Занимаюсь дипломами и другими работами юридической направленности уже год, высокий процент плагиата, 75-100%. Так же могу выполнять работы по истории, обществознанию и другим гуманитарным дисциплинам.Высшее юридическое образование,закончила в конце 2015 МарГу, специалист, юриспруденция. Работать могу в любое время,ответственна, все работы выполняются качественно и в срок.Цены на работы низкие.