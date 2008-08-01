08.2008- аналитик металлический вестник "Штрипс" (из-во "Металлика")
09.2008- методист информатики Информационно-компьютерного центра Ровенского гориполкома..
09.2009- инжинер технического отделения к.а. "Гуру"
10.2009- ведущий инжинер научного отделения РДГУ
02.2010- преподаватель информатики в СШ№6.
2007-2008 - Ровенский государственный гуманитарный университет, дневное отделение, специальность "Физика", магистр
участие в международных научных конференциях, написание аналитико-научно-публицистических статей.