kipelych

Яцыка kipelych

 
37 летУкраина/Ровно
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

08.2008- аналитик металлический вестник "Штрипс" (из-во "Металлика")

09.2008- методист информатики Информационно-компьютерного центра Ровенского гориполкома..

09.2009- инжинер технического отделения к.а. "Гуру"

10.2009- ведущий инжинер научного отделения РДГУ

02.2010- преподаватель информатики в СШ№6.

2007-2008 - Ровенский государственный гуманитарный университет, дневное отделение, специальность "Физика", магистр

участие в международных научных конференциях, написание аналитико-научно-публицистических статей.