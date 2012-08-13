kipish1488

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Сайт визитка-2500 рублей

Корпоративный сайт-4500 рублей

Доска объявлений-8000 рублей

Интернет магазин,аукцион-от 9000 рублей

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Буду рад воплотить ваши идеи в реальность..

Тел: 8 987 49 99 552