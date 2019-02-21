Пишу тексты для юридических сайтов, а также перевожу с русского на английский
Коротко обо мне:
1) Магистр права (окончил Вильнюсский университет, факультет "международное право и право Европейского союза)
2) Знание английского языка на уровне Advanced
3) Опыта в копирайтинге нет. Есть 1 написанная статья для своего будущего юридического блога.
4) Хорошая теоретическая база, прочитал 3 книги о копирайтинге и прошёл онлайн курс
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Портфолио
- Секреты практикующего юриста82 просмотра