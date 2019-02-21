Пишу тексты для юридических сайтов, а также перевожу с русского на английский

Коротко обо мне:

1) Магистр права (окончил Вильнюсский университет, факультет "международное право и право Европейского союза)

2) Знание английского языка на уровне Advanced

3) Опыта в копирайтинге нет. Есть 1 написанная статья для своего будущего юридического блога.

4) Хорошая теоретическая база, прочитал 3 книги о копирайтинге и прошёл онлайн курс