kipixer

Дмитрий Райцес kipixer

 
28 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Пишу тексты для юридических сайтов, а также перевожу с русского на английский

Коротко обо мне: 

1) Магистр права (окончил Вильнюсский университет, факультет "международное право и право Европейского союза) 

2) Знание английского языка на уровне Advanced

3) Опыта в копирайтинге нет. Есть 1 написанная статья для своего будущего юридического блога. 

4) Хорошая теоретическая база, прочитал 3 книги о копирайтинге и прошёл онлайн курс 

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