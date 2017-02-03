юрист, переводчик (греческий, румынский/молдавский, английский)

Освіта: Київський міжнародний університет.

Факультет міжнародних відносин, відділення міжнародного права. Кваліфікація: юрист-міжнародник та референт-перекладач грецької мови.

старший юрист в юридичній компанії (основні обов’язки – комплексне супроводження підприємницької діяльності, договірна та судово-претензійна робота, крім кримінального права, отримання дозвільних документів, обслуговування корпоративних відносин, міжнародна діяльність компанії, бізнес-листування англійською мовою тощо).

Грецька мова (диплом референт-перекладача), молдавська/румунська мова (без диплому):

1. 1. Документи правового характеру (договори, статути, заяви, тощо), довідки (інформаційні, медичні тощо), рахунки, паспорта, дипломи, акти цивільного стану (свідоцтва про народження, про шлюб, про відсутність шлюбу, про розірвання шлюбу, про смерть тощо), довіреності, апостиль та інше.

2. Ділові листи, публіцистичні статті, рекламні проспекти, інформація про товар, медичні інструкції та інше.

3. Закони іноземних держав, в тому числі офшорних юрисдикцій, установчі та реєстраційні документи компаній, зареєстрованих в іноземних державах.

4. Зміст сайтів.

Англійська мова (без диплому):

Переклади текстів юридичної тематики на українську (російську) мови: законів, договорів, довіреностей, листів, статутів, реєстраційних документів іноземних компаній тощо.