Образование:

Закончил механико-математический факультет Саратовского Государственного Университета в 2000 году по специальности прикладная математика.

Профессиональный опыт:

С сентября 2002 г. по настоящее время:

СГУ, Механико-математический факультет, Кафедра компьютерной алгебры и теории чисел, ассистент (до объединения кафедр в ноябре 2004 года работал на кафедре математического моделирования процессов и систем управления).

Веду практические занятия на дневном отделении и читаю лекции на заочном. Предметом практических занятий являются: Visual Basic, MS Access, MS Excel (VBA), HTML, PHP, MySQL, BPWin, Rational Rose, Maple, Python. Разработал методические пособия по HTML-верстке графического макета Web-сайта, по PHP и проектированию Web-баз данных, курс лекций

С сентября 2000 г. по сентябрь 2002 г.:

СГУ, Учебно-производственный центр компьютерных технологий в промышленности, математик.

Профессиональные навыки:

Знаком с теорией разработки информационных систем, с теорией реляционных баз данных. Имею опыт работы с PHP, MySQL, MS Access, Visual Basic, BPWin, AutoCAD 2004. Работаю в операционных системах MS Windows и Linux (Mandrake Linux).

Технический английский.