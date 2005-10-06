Опыт разработки web-приложений 4 года.
Базовые инструменты: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, XML..
Учавствую, учавствовал в крупных известных проектах.
Подробнее по телефону, либо при личной встрече.
Имеется опыт в качестве руководителя группы разработчиков.
Требуется работа, удаленная, по совместительству, на неполный рабочий день или
свободное посещение. Вознаграждение оговаривается в зависимости от поставленной задачи.
Выполнение проектов в срок гарантирую.
Не работаю с лицами или организациями не способными составить минимальный трудовой договор.