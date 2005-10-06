Опыт разработки web-приложений 4 года.

Базовые инструменты: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, XML..

Учавствую, учавствовал в крупных известных проектах.

Подробнее по телефону, либо при личной встрече.

Имеется опыт в качестве руководителя группы разработчиков.

Требуется работа, удаленная, по совместительству, на неполный рабочий день или

свободное посещение. Вознаграждение оговаривается в зависимости от поставленной задачи.

Выполнение проектов в срок гарантирую.

Не работаю с лицами или организациями не способными составить минимальный трудовой договор.