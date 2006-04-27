Добрый день! Меня зовут Кира, я собираюсь поступать на факультет журналистики, поэтому хочу поднабраться опыта в написании статей и редакции предложенных вами текстов. Из личных качеств могу привести трудолюбие, усидчивость, ответственность, коммуникабельность, доброжелательность. Также я нисколько не конфликтный человек. Правила русского языка всегда держу в голове, также наделена природной грамотностью и интуицией в пунктуации и орфографии. Всегда принимаю участие в олимпиадах по русскому языку и литературе, а также сдала эти предметы в качестве экзамена на наивысший балл. Буду очень рада посотрудничать с вами, помочь и выполнить работу в наилучшем качестве!